L'aeròdrom de la Cerdanya completa la represa amb tots els serveis de vol

Després dels mesos d'aturada per la crisi de la Covid-19, l'Aeròdrom de la Cerdanya ha recuperat aquesta setmana la normalitat operativa. Des d'aquest dilluns, l'equipament ofereix tots els serveis habituals, els quals s'han afegit als primers vols en solitari que es van activar fa unes setmanes.

Segons han explicat els responsables de l'aeròdrom, el gruix de l'activitat d'aquesta instal·lació es el vol a vela que gestiona el Centre de Vol a Vela Cerdanya, el qual forma part de l'Aeroclub Barcelona Sabadell. Des de l'entitat cerdana han remarcat que «cal destacar també la importància que te aquest aeròdrom per la comarca com a revulsiu turístic i esportiu de nivell internacional. Aquí volen pilots arribats de tota Europa per les condicions del cel de La Cerdanya i rodalies, recolzant als sectors de la restauració i hoteleria d'aquesta zona i que funcionen tot l'any gràcies als nombrosos visitants que s'hostatgen per fer cursos, campionats o entrenaments». Segons ha xifrat l'Aeroclub, cada temporada l'aeròdrom registra unes 6.000 pernoctacions a hotels i apartaments de la vall, la majoria de les quals son de practicants alemanys, anglesos, francesos i d'altres zones de l'estat i Europa.

En aquest sentit, l'any passat i gràcies al Club de Vol a Vela, l'Aeroclub Barcelona Sabadell i la Federació Aeronàutica Internacional es va organitzar a l'aeròdrom cerdà una final mundial d'aquesta especialitat, seguida cada dia per 30.000 persones a tot el mon, a mode d'aparador de la comarca. Els responsables de l'equipament han emfatitzat que «aquesta instal·lació aeronàutica, en servei des del 1973 i també coneguda com 'aeròdrom d'Alp' per la seva situació al Pla d'Alp, a Das i Fontanals, entre els nuclis de Sanavastre i Soriguerola, ha estat un revulsiu perquè ciutadans de països com Estats units, Turquia o França hagin escollit la Cerdanya per viure tot l'any i també per fer néixer vocacions: diversos fills d'aquesta terra ara son pilots comercials a conegudes companyies internacionals i actualment vuit famílies residents a la comarca tenen feina directament relacionada amb l'activitat aeronàutica». La represa de l'activitat a l'aeròdrom de la Cerdanya coincideix amb la primera setmana post confinament general a Catalunya i l'inici de la temporada turística d'estiu a la vall. Des del cap de setmana la comarca ha començat a reviure l'ambient habitual turístic absent des de març.