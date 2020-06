Prats reactiva el turisme cultural amb el primer festival de circ al carrer de Cerdanya

L'Ajuntament de Prats i Sansor ha apostat per sumar-se aquest estiu al dinamisme cultural i festiu habitual a la Cerdanya en la temporada d'estiu, que aquest any es veurà reduït a causa de la crisi sanitària, i ha creat una nova proposta: el 'Circdanya'.

Es tracta del primer festival de circ al carrer que se celebra a la vall, el qual neix amb l'objectiu d'acostar al Pirineu tot el ventall de disciplines del circ així com les noves tendències que van més enllà del tradicional espectacle del circ ambulant sota una carpa. L'Ajuntament s'ha unit amb la companyia 'Improvisto's', vinculada a la Cerdanya perquè alguns dels seus membres en són fills, i ha convocat pels dies u i dos d'agost un certamen que omplirà els carrers de dia i de nit amb set espectacles.

Les companyies que actuaran en aquest primer 'Circdanya Festival' són Professor Karoli, Circo Los i Improvisto's Krusty Show, el dissabte; i Festuc Teatre, Pessic de Circ, JAM i Los Barlou, el diumenge. Tots els espectacles, en horari de dissabte tarda i vespre i diumenge tot el dia, seran gratuïts.

En nom d'Improvistos Companyia de Circ , Pere Toro, ha explicat que Circdanya serà el primer específicament del Pirineu gràcies, segons ha remarcat, a l'aposta de l'Ajuntament per mantenir la vida cultural en aquesta etapa de gran crisi en el sector: «tot això ho vam planificar abans de la crisi per la Covid-19 i tot i el que ha passat després, l'Ajuntament ho ha volgut mantenir, la qual cosa és per treure's el barret perquè és d'una valentia suprema». Toro ha explicat el disseny del cartell: «és un festival de circ i arts escèniques i tindrem, per exemple, titelles, un veterà de l'escena com en Karoli, un espectacle de malabars i llits elàstics molt bo o un de nocturn amb llum i foc».

Pere Toro ha emfatitzat el desig que «aquest nou festival hagi nascut per quedar-se, aquesta és la intenció; estic segur que la resposta del públic serà perfecte i que a nivell de crítica també perquè tenim espectacles que ja han recollit molts reconeixements com ara el de Festuc Teatre; la nostra voluntat és acostar el circ al Pirineu i la Cerdanya; donar a conèixer aquesta disciplina que encara a molts pobles es relaciona encara tan sols amb la carpa i la cabra i no amb l'art eclèctic i per al públic familiar que creiem que és».

Improvisto's ja ha creat anteriorment altres festivals de circ a Alpicat i Almoster.