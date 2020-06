L'empresa Peusa dona mascaretes infantils a centres sanitaris dels Pirineus

L'empresa energètica Peusa ha donat 1.500 mascaretes terapèutiques per a infants a l'Hospital de Cerdanya, al Centre d'Assistència Primària d'Oliana, a l'Hospital Sant Bernabé de Berga i a l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp. La mascareta protectora per a infants pot esdevenir una eina pedagògica per reforçar l'explicació sobre per què s'ha de dur aquesta protecció i de què els protegeix, segons han explicat fonts de la mateixa empresa.

La donació s'ha coordinat amb els serveis de pediatria de cadascun dels centres i és un element més per contribuir a protegir la mainada, una franja de població que al llarg de la pandèmia s'ha hagut de recloure de manera dràstica.

Des que es va decretar l'estat d'alarma per la covid-19, Peusa ha posat en marxa una ajuda de 50.000 euros per atendre persones en situació vulnerable, que gestiona el Consorci per a les Persones de l'Alt Urgell, per garantir equitat i justícia social, i ha fet una donació de 4.000 kg de productes al Banc dels Aliments. També ha pres mesures perquè empreses i autònoms poguessin reduir la potència contractada.