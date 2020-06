Torna el Tren Groc en una versió 'low cost' per sumar actius turístics

El Tren Groc torna a circular per l'Alta Cerdanya i el Conflent. Després de mesos d'aturada per obres i el període de confinament, el popular Canari ha reprès els trajectes entre la Tor de Carol i Vilafranca amb una nova oferta tarifària que comença a satisfer les demandes històriques del comitè d'usuaris per fer d'aquest tren un mitjà de transport assequible. El Tren Groc és, a part d'un entra-nyable comboi, un dels atractius turístics al nord de la part catalana de la Cerdanya.

La Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF), titular del popular tren, ha obert una nova línia de venda de bitllets a cinc euros per Internet i, igualment, un nou règim de descomptes en la venda per finestreta.

El Tren Groc torna a circular des d'aquest cap de setmana amb un quadrant de deu freqüències diàries per tal de promoure la reactivació del servei en els mesos de temporada alta turística, l'SNCF ha posat a disposició dels usuaris un paquet diari de 80 places a cinc euros al portal ferroviari de la regió occitana i webs vinculats amb la companyia. Aquestes places es vendran els mesos de juliol i agost i complementen altres ofertes que els viatgers poden trobar a les estacions de la línia.

El Tren Groc ha estat amenaçat diverses vegades perquè és evident que fa un servei més turístic que no pas social i ha estat qüestionat.



Referent turístic

A part de les moltes vicisituds que ha hagut de superar al llarg dels anys, ara també podrà dir que ha superat una pandèmia mundial com la covid.

La línia del Tren Groc és un dels referents turístics no tan sols de l'Alta Cerdanya sinó de tota la vall, i cada any és un dels atractius que té més demanda a les oficines de turisme de Puigcerdà. Actualment està pendent de l'aprovació d'un projecte de modernització que n'ha de garantir el futur. El Comitè d'Usuaris porta a terme des de fa anys una campanya de pressió a les administracions locals, regionals i estatals per aconseguir la inversió necessària.

Un estudi fixa en 150 milions d'euros la despesa necessària per renovar la línia. Tot i que s'està pendent de veure quina és la decisió definitiva que es pren, el govern regional s'ha compromès a donar-li suport ja des d'abans de la covid.