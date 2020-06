La Seu d'Urgell suspèn les representacions del Retaule de Sant Ermengol

La junta directiva del Retaule de Sant Ermengol ha decidit suspendre enguany les representacions davant la crisi de la covid-19. L'espectacle medieval estava inicialment previst entre els dies 1 i 8 d'agost al claustre de la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, però finalment no es durà a terme com a conseqüència de la pandèmia. Val a dir que a l'edició passada, la 46a, la xifra de públic va ser de 800 persones, en un muntatge en el que s'impliquen una setantena d'actors i tècnics amateurs. A més, es va apostar per suprimir la figura del narrador, la qual es va substituir per l'aparició en escena de les Velles d'Ayguatèbia, tres actrius que representen a unes dones de mitjans del segle XX que comenten el què passa a la representació.