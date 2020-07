Puigcerdà flexibilitza les mesures contra la covid-19 a la piscina coberta

L'Ajuntament de Puigcerdà ha flexibilitzat algunes de les mesures contra la covid-19 a la piscina coberta i a la sala de musculació del poliesportiu. Des d'ahir es poden utilitzar les dutxes del complex i a cada carril de la piscina gran hi poden nedar 2 persones. Fins ara només ho podia fer una persona. Pel que fa a la sala de musculació, l'aforament per cada sessió que és de 45 minuts passa de 5 persones fins a 7 persones.

Fonts municipals han informat que la resta de mesures segueixen vigents. Es tracta de portar la mascareta llevat que es faci ús del solàrium i de les piscines. «No es permetrà l'entrada a cap persona que no porti mascareta». En totes les instal·lacions s'ha de mantenir una distància de 2 metres. Es poden fer servir els vestidors per canviar-se i dutxar-se «però no els armaris». Es recomana romandre el mínim temps imprescindible als vestidors i s'ha de respectar una distància de seguretat mínima d'1,5 metres.