El parc pirinenc de les Tres Nacions ja té un mapa guia per projectar-se

El parc natural de l'Alt Pirineu, del qual forma part l'Alt Urgell, ha editat el primer mapa guia del parc natural de les Tres Nacions (PP3N), en coordinació amb els altres espais naturals de França i Andorra que en formen part: el parc de la vall de Sorteny, el de les valls de Comapedrosa i el de l'Arièja.

La presentació del mapa es va fer ahir al despoblat medieval de Santa Creu de Llagunes, el jaciment arqueològic més important del parc natural de l'Alt Pirineu, per rememorar els avantpassats pirinencs que no entenien de fronteres. Atès que Catalunya, França i Andorra utilitzen sistemes de projecció cartogràfics diferents, ha calgut la unificació de la informació cartogràfica dels diferents territoris.

És una de les primeres accions conjuntes acordades l'any 2019 pels quatre parcs naturals integrats en aquest espai transfronterer, creat el 2018 per a la promoció conjunta del paisatge i el patrimoni natural i cultural d'aquesta àrea, més enllà de les fronteres ter-ritorials.

El nou mapa s'imprimirà als tres països que en formen part i es distribuirà de manera gratuïta en els centres d'informació de tots els parcs naturals (un total de 13) i en oficines de turisme (22) que formen part del parc pirinenc de les Tres Nacions.

Així mateix s'ha previst distribuir-lo també en més de 200 establiments turístics del seu àmbit territorial, com ara allotjaments, restaurants, museus i centres d'interpretació, perquè actuïn de xarxa per a la seva difusió.

Finalment, en l'àmbit català, es farà arribar també a l'Agència Catalana de Turisme i al Patronat Ara Lleida per tal que el distribueixin en fires internacionals de turisme en les quals participin. L'objectiu és posicionar el PP3N dins el sector de l'ecoturisme com un dels grans espais naturals protegits transfronterers d'Europa.

D'altra banada, aquest any es duran a terme les trobades transfrontereres del port de Tavascan el 23 d'agost i les del port de Boet el 29 d'agost. El desenvolupament d'aquestes trobades s'adaptarà a les condicions sanitàries del moment, però els càrrecs electes locals, els tècnics i habitants i els Amics du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises i els del parc natural de l'Alt Pirineu hi seran presents i es retrobaran per celebrar l'amistat transfronterera al cim de la muntanya. Representants dels parcs van dir que «aquests moments de convivència permeten conèixer-se i intercanviar experiències per poder anar endavant millor tots junts».