La Seu demana un crèdit d'1,8 milions i aprova un Pla Econòmic i Financer

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell demanarà un crèdit bancari per valor d'1,8 milions d'euros que destinarà a infraestructures com una residència de gent gran.

Aquest crèdit forma part del Pla Econòmic i Financer per als anys 2020-2021, que el darrer ple municipal va aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern (Junts per la Seu i ERC) i els vots en contra de Compromís per la Seu i la CUP.

Pel que fa a l'operació de crèdit, va rebre els vots a favor l'equip de govern (Junts per la Seu i ERC) i l'abstenció de Compromís per la Seu i la CUP.

El Pla Econòmic Financer preveu un augment dels ingresos ordinaris així com limitar la inversió municipal concretament a 1,3 milions d'euros durant l'any 2020, i a 1,7 milions d'euros en l'exercici del 2021.

El darrer ple municipal ha estat el primer presencial després de la suspensió de l'estat d'alarma i amb la represa de la normalitat. Els regidors s'han situat de manera diferent de l'habitual al saló per respectar la distància de seguretat recomanada.