Puigcerdà arranja l'entorn de l'ermita de Sant Marc

L'Ajuntament de Puigcerdà arranjarà l'entorn de l'ermita de Sant Marca a partir de la setmana del 13 al 17 de juliol, segons fonts municipals.

En declaracions a Regió7, l'alcalde, Albert Piñeira, ha explicat que els treballs consistiran a fer

l'enjardinament i sembra de gespa de prat, instal·lació de reg, plantació d'arbrat, col·locació de bancs i papereres, arranjament del paviment de davant de l'ermita, habilitació d'un espai d'aparcament, instal·lació d'enllumenat, col·locació de tancaments perimetrals per delimitar la zona amb granit seguint l'estil que s'usa a la Cerdanya així com també treballs de pintura.

L'alcalde de Puigcerdà ha precisat que els treballs «milloraran substancialment la zona, un dels paratges més bonics del municipi i un lloc habitual de passeig i per fer esport». Així mateix, «serà una actuació respectuosa amb l'entorn i que s'integri bé a nivell paisatgístic»·

El camí de l'ermita de Sant Marc és un espai emblemàtic del poble, «una de les zones habituals de passeig de Puigcerdà», i és molt freqüentat per persones que hi van a passejar o a córrer per una zona on hi ha una hípica i també un golf.

Piñeira preveu que aquests treballs s'enllesteixen durant el mes d'agost. L'obra de condicionamnet d'aquets entorn forma part d'una compensació que jardinerai Chía ha de fer a l'Ajuntament de Puigcerdà, segons ha indicat l'alcalde.

En aquesta ermita s'hi celebra un aplec anual el 25 de març.