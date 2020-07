Dos morts en un accident d'un helicòpter que reparava línies d'Endesa a Fórnols

Dues persones van morir ahir en un accident d'helicòpter al terme municipal de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell, mentre feien tasques de manteniment en una línia elèctrica d'Endesa. L'accident mortal de l'aparell va tenir lloc a prop del paratge de Sant Marc, a Fórnols, segons va informar Protecció Civil de la Generalitat, que va activar el pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya.

Els cossos d'emergències presents a l'indret van confirmar la mort dels dos ocupants de la nau. Les dues víctimes eren treballadors de l'empresa Helitrans Pyrenees, amb seu a l'aeroport de la Seu d'Urgell . Un d'ells era Jordi Figueras Roma, veí de Vilafranca del Penedès de 30 anys, i la segona víctima era el pilot, Haritz Galarraga, de 47 anys, nascut a Sant Sebastià.

L'helicòpter accidentat estava fent tasques de manteniment de línies elèctriques d'Endesa a Fórnols i es desconeixen els motius pels quals va tenir l'accident. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes dels sinistre mortal. Segons fonts de la companyia Endesa consultades per aquest diari, l'elèctrica havia subcontractat una empresa que al mateix temps havia contractat l'empresa Helitrans Pyrinees per fer les tasques de reparació d'unes torres elèctriques que havien quedat malmeses per la nevada del temporal Glòria el mes de gener. Segons la companyia, un cop havien reparat les torres elèctriques és quan hi va haver el fatal accident.

L'aeronau va caure a les 11.59 h d'ahir, i un testimoni va alertar per mitjà del telèfon d'emergències que havia vist estavellar-se un helicòpter que estava en flames. Les flames causades per l'accident van originar un petit incendi que van extingir els efectius del GRAE amb extintors. Els membres de l'equip especial dels Bombers van ser els primers a arribar al lloc de l'accident i van actuar sobre les restes de l'helicòpter per evitar que l'incendi afectés la massa forestal propera a la zona de l'impacte.

Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar 1 helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); i 3 mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat (1 helicòpter bombarder i 2 helicòpters de rescat del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de les bases de la Seu d'Urgell i Cerdanyola). Un dels helicòpters, però, no va arribar a la destinació, perquè la seva participació no es va considerar necessària.

Per part dels Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçar 7 unitats, entre aquestes la UTSA, Unitat Tècnica de Seguretat Aèria, i membres de la Unitat d'Intervenció de Muntanya.