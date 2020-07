La Cerdanya llança una campanya per captivar el turisme de proximitat

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha estrenat una campanya per promocionar el territori i fomentar el turisme de proximitat aquest estiu. L'ens comarcal, a través de Turisme Cerdanya, ha elaborat una acció comunicativa que incideix en les ganes de recuperar el temps perdut en el confinament. «Cerdanya, un estiu per emmarcar» remarca que la comarca cerdana és un territori idoni «per omplir-se d'aquest oxigen imprescindible després dels mesos de tancament». La campanya, que té com a lema #recordaraslacerdanya, consta d'un vídeo promocional i diverses imatges gràfiques que s'emmarquen dins el Pla d'Acció Sectorial del Turisme 2019-2023, un full de ruta per promoure el desenvolupament de la comarca a través d'un turisme responsable amb el medi ambient.

Maria Faura, coordinadora de Turisme Cerdanya, ha explicat a Regió7 que «la campanya l'hem llançat aquest estiu pel tema del confinament, perquè la gent es quedi a Catalunya i vinguin a passar l'estiu a la nostra comarca. La idea és que amb les noves tecnologies tothom es fa fotografies i per això la imatge de la campanya, que és dins d'un marc idíl·lic, la Cerdanya». Els destins vacacionals d'enguany se centraran en la proximitat i la Cerdanya es vol posicionar com un indret amb tots els ingredients per convertir-se en referència. Un estudi de Tourislab donat a conèixer per Turisme Cerdanya afirma que Catalunya serà la destinació escollida per més de la meitat dels catalans que faran vacances el 2020 i, per altra banda, que més del 75% dels viatgers catalans dedicaran una setmana, com a mínim, a les seves vacances. L'objectiu d'aquestes persones són destinacions sense aglomeracions i a prop de la natura. «Els turistes que vinguin a la comarca trobaran tranquil·litat, espais oberts i natura. La plana de la Cerdanya és molt àmplia i també tenim valls on la gent pot passejar en família sense trobar ningú o bé fer excursions per a tots els gustos... a peu, amb bicicleta, amb el cotxe...», diu Faura.

Els efectes de la pandèmia de la covid-19 i la prohibició de mobilitat entre regions sanitàries han suposat un fort impacte en el sector turístic de la Cerdanya. Tot i això, el sector està disposat a la reactivació i a fer front a un estiu amb reserves altes tot i les mesures de seguretat que s'han de seguir. Faura afirma que «els establiments estan preparats i ho tenen tot a punt. Als apartaments, hotels, cases rurals... ens consta que les reserves són bones de cara al juliol i l'agost. Tenim esperança que s'allargui la temporada cap a setembre i també l'octubre. La gent va a última hora, però les reserves immediates a la Cerdanya són bones».

Pel que fa al turisme estranger, la gent del sud de França ja està accedint a la Cerdanya i s'espera que turistes d'altres països també puguin gaudir de les seves contrades, la gastronomia i la cultura. «Des que hi ha la frontera oberta la gent del sud de França està venint, en les darreres enquestes que hem fet, aquest mes de juliol les consultes que hem rebut a l'oficina són majoritàriament de catalans, de gent de l'Estat espa-nyol, francesos i també dels Països Baixos», acaba Faura.