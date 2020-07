Compromís per la Seu reclama la reobertura del centre de dia

Compromís per la Seu ha demanat a l'equip de govern que reobri el centre de dia de la Seu d'Urgell amb el màxim de celeritat possible. El grup de l'oposició ha recordat que el centre per a gent gran ubicat a la tercera planta de l'hospital està tancat des del mes de març i això ha generat una problemàtica a les famílies. Carlota Valls, regidora i consellera de Compromís, ha afirmat que «tenir cura d'una persona gran i malalta només sap el que és qui ho ha passat i l'administració ha d'estar al costat d'aquestes famílies per oferir suport professional i un respir, amb pandèmia o sense». La Generalitat va fer al mes de juny una resolució que estableix els criteris per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones grans i persones amb discapacitat. La resolució no obliga els centres a obrir, sinó que demana als qui vulguin obrir que es dirigeixin al departament i presentin una petició d'obertura.

Segons informació de l'equip de govern de la Seu, s'està preparant el protocol per enviar-lo al departament i s'està trucant a les famílies per valorar les necessitats de cada cas. La regidora de Compromís Carlota Valls afegeix amb contundència que «amb una residència pública i de qualitat que no arriba i amb un sistema de d'atenció domiciliària gairebé inexistent l'equip de govern de Junts i ERC demostren que la gent gran no és la seva prioritat».