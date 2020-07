Diputats pirinencs creen una taula per donar veu al territori

Els cinc diputats de les comarques de muntanya a la Diputació de Lleida han creat la Taula del Pirineu amb la voluntat de fer sentir la seva veu a totes les institucions. Entre els impulsors hi ha l'únic alt-urgellenc de l'ens provincial, Antoni Navinés (JxCat) , i el solsoní Albert Bajona (ERC), batlle de Clariana de Cardener. Els altres són l'alcalde la Pobla de Segur, Marc Baró (ERC), l'alcalde de Soriguera Josep Ramon Fontdevila (ERC), i l'alcalde de Bossòst, Amador Marqués (Unitat d'Aran). La voluntat d'aquests cinc diputats era presentar la Taula de Treball aquest dijous a la Torre de Capdella, però el confinament del Segrià ha portat a posposar l'acte.

Els cinc diputats pirinencs s'han agrupat per incidir en les polítiques de la Diputació de Lleida però també en les del Govern i en les Govern de l'Estat. La Diputació de Lleida ha manifestat que aquesta taula de treball en cap moment ha estat promoguda ni creada des de l'equip de govern i sí per part únicament dels cinc diputats. Aquest és l'argument perquè no en formin part ni el PSC, ni Ciutadans, ni En Comú Podem, que han registrat una instància on demanen revisar la constitució de la taula. Els diputats de les tres formacions han lamentat que la corporació «no els hagués informat prèviament del procés de creació de la taula, impossibilita així la seva participació». La instància assenyala que «fins al 3 de juliol, els diputats socialistes, d'En Comú i de Cs van ser invitats per correu electrònic a la presentació pública del Manifest de Constitució de la Taula del Pirineu de les Comarques de Lleida». Tot i això, els representants de les tres formacions consideren que «tots els diputats representen tota la província» i, per tant, «no té sentit diferenciar entre els diputats electes del Pirineu i l'Aran i de la resta de comarques». En aquest sentit, afegeixen que, «segons aquesta norma, els afers de Lleida haurien de ser tractats només pels diputats de la ciutat, seria absurd».