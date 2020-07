El Bibliollac reobre una setmana més tard del previst i amb la caseta tancada

El llac de Puigcerdà ja disposa des d'aquesta setmana del seu tradicional espai de lectura estiuenc, el Bibliollac.

La biblioteca Comtat de Cerdanya ha decidit reobrir aquest espai que funciona des de mitjan anys 90 al parc Schierbeck de la capital comarcal. El Bibliollac, que aquests dies ja ha rebut els primers usuaris, és «una extensió de la biblioteca, un entorn de lectura informal, un espai de trobada al voltant dels llibres, una introducció lúdica a la lectura per als petits i una opció de lleure per als grans», afirmen els responsables de la biblioteca.

En aquest espai tots els usuaris tenen a la seva disposició diaris, revistes, llibres, contes, còmics, novel·les, etc. Tot això en un espai amb bancs, taules i cadires per gaudir d'una lectura còmoda o fer-ho també a la gespa del parc. On no es podrà accedir enguany és a la caseta, que s'ha decidit tancar per evitar el risc de contagi al seu interior. A més, el Bibliollac també oferirà 4 activitats infantils a l'aire lliure durant els mesos de juliol i agost.

I és que la biblioteca Comtat de Cerdanya ha hagut d'aplicar alguns canvis al funcionament habitual del Bibliollac per complir amb les mesures de seguretat referents a la pandèmia provocada per la covid-19, començant per la seva obertura. En condicions normals el Bibliollac obria l'1 de juliol mentre que enguany ho ha fet el 7. La caseta romandrà tancada i serà obligatori l'ús de mascareta de seguretat, la desinfecció de mans i mantenir la distància de seguretat. La directora de la biblioteca, Maria Àngels Terrones, afirma que «hem intentat ser coherents i fer el mateix a la biblioteca que al Bibliollac», en matèria de seguretat. Per exemple, els llibres utilitzats pels usuaris han de passar un període de quarantena per minimitzar el risc de contagi.