La residència d'Oliana registra un brot de coronavirus amb 26 casos positius

La residència Caser d'Oliana, ha registrat un brot de coronavirus que afecta 26 persones. Aquest brot ha estat anunciat pel cap de vigilància epidemiològica del Departament de Salut, Pere Godoy, durant la roda de premsa d'aquest divendres per informar de la situació de la covid-19 a la Regió sanitària de Lleida. Fonts del Consell Comarcal de l'Alt Urgell han precisat l'abast del brot a la residència, que de moment seria el més importat de la Regió sanitària de l'Alt Pirineu. Segons Godoy, al Pirineu també hi ha casos de coronavirus a Pont de Suert i a la Pobla de Segur. La residència d'Oliana on ha aparegut el brot tenia la categoria de verda i havia fet un autoconfinament des de principis de març .