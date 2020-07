El conseller comarcal de Compromís, Toni Mas, critica les piulades de la nova presidenta de l'ens

El nomenament de Josefina Lladós com a nova presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell ha aixecat polseguera per algunes declaracions de Lladós publicades en els seus comptes personals de les xarxes socials en els darrers anys, principal motiu dels vots en contra dels consellers de Compromís X La Seu.

En aquest sentit, Toni Mas, regidor de Peramola i conseller comarcal per aquest partit, diu que la nova presidenta és «una persona que sembla que en les seves estones lliures es dedica a insultar per Twitter a tort i a dret. Trobem insults a Pablo Echenique dient-li 'subnormal' o 'burro', dient que Gabriel Rufian és una 'rata', qualificant de 'puta rata paniquella fastigosa' Miquel Iceta o insultant l'Òscar Ordeig dient que és el 'tonto del poble', quan és el candidat que va guanyar les eleccions municipals de maig del 2019».

Mas també critica el suport d'ERC a la nova presidenta i diu que «gràcies a ells i a la seva imprescindible col·laboració i baixada de pantalons constant serem no només campions en despoblament i pobresa de tot Catalunya, sinó que també serem els campions en nombre de presidents». Mas assegura que d'aquí a poc més d'un any hi haurà un nou canvi de president al Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i que aquest cop sí que serà d'ERC.

El regidor de Peramola també ha repartit per a Miquel Sala, assegurant que només arribar ja va mostrar maneres amb l'oposició «al més pur estil 'Don Vito'» i recordant que va aplicar un ERTO als monitors escolars l'endemà de declarar l'estat d'alarma.