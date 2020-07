La Seu d'Urgell homenatjarà les víctimes de la pandèmia amb un acte dimarts

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha organitzat per a dimarts que ve a la plaça de Joan Sansa, a les set de la tarda, l'acte d'homenatge «Amb tot el cor», en memòria «dels urgellencs i les urgellenques que ens han deixat i no hem pogut acomiadar a causa de la pandèmia global de la covid-19, i per fer arribar el seu escalf a familiars i amics».

«Amb tot el cor» és un comiat a les persones que han mort durant l'estat d'alarma, obert a la ciutadania que vulgui assistir-hi, però sobretot als seus familiars i amics. Tot i això, com que la llei de protecció de dades no permet al consistori disposar de les dades per fer arribar a les famílies la invitació a l'acte, demanen a la ciutadania que les famílies afectades o les persones que coneguin algun cas proper, ho comuniquin a alcaldia.

En l'acte se seguiran les limitacions i les mesures de seguretat marcades per la normativa sanitària vigent. D'aquesta manera tot el públic estarà assegut a una distància de 1,5 metres, es facilitarà gel hidroalcohòlic a l'entrada del recinte i serà obligatori l'ús de mascareta.

L'Ajuntament també ha creat un espai de condol virtual perquè tothom qui ho vulgui pugui publicar un missatge en record dels difunts.