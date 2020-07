El Govern suspèn ingressos i visites a totes les residències de la Cerdanya i l'Alt Urgell

El Govern ha suspès els ingressos i les visites a totes les residències de les regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu -de la que formen part les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell- i Aran. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha explicat que el seu departament i el de Salut han aprovat una instrucció per ampliar les restriccions que des de dissabte passat ja estava en vigor a les residències del Segrià a tots els centres de les dues regions. El Homrani ha dit que es tracta d'una mesura "preventiva" per protegir "els col·lectius més vulnerables" a la covid-19. Així, no hi podrà haver ingressos ni visites excepte si són per una urgència o estan justificades, i es faran unitats de convivència per assegurar internament el control de les relacions entre els usuaris.