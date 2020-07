El Govern autoritza un transport nou entre Llívia i Barcelona fins que reprengui el tren

La crisi econòmica per la pandèmia de la covid-19 i l'aturada del servei ferroviari entre Barcelona i la Cerdanya, prevista en principi fins al mes de febrer, ha propiciat la creació d'un nou servei de transport públic entre la vall i la capital catalana.

El departament de Territori ha autoritzat mentre duri l'aturada ferroviària una nova connexió diària entre Llívia, Puigcerdà, Alp i Barcelona a través del túnel del Cadí que té com a gran objectiu complementar els serveis existents de la Renfe, amb bus fins a Ribes de Freser, i l'Alsina Graells. El nou servei el presta l'empresa local Jairo SA arran d'una proposta del seu propietari, Jairo Ribeiro, a l'Ajuntament de Llívia per tal de donar sortida a una empresa que amb l'aturada de l'activitat amenaçava de tancar i deixar al carrer els treballadors. El nou servei de transport públic funciona de dilluns a divendres, amb dos torns de sortida des de Llívia: el primer a les set del matí, i arribada a Barcelona a les nou a Via Augusta i vint minuts després a la plaça de Catalunya; i el segon amb sortida a la una del migdia i arribada a les tres de la tarda. El primer torn també fa parada a Puigcerdà i a Alp. Per a la tornada, el transport també ofereix dues freqüències, a les cinc de la tarda, amb arribada a Llívia a un quart i mig de vuit, i el segon a les set de la tarda amb arribada a les nou. La nova proposta no està subvencionada per la Generalitat. Per utilitzar el nou transport cal fer una reserva prèvia.



«Els avis estan molt contents»

Segons ha explicat Jairo Ribeiro, en els primers dies de funcionament el transport ha tingut una gran acollida sobretot entre la gent gran perquè ofereix un servei ràpid, tranquil i pràcticament de porta a porta entre les principals poblacions de la Cerdanya i el centre de Barcelona: «És un servei molt pensat per a la gent gran perquè els facilita molt la vida; es tracta de gent gran que va al metge o a fer tràmits i que els és molt còmode perquè és més ràpid i no va per la Collada».

El servei es presta amb vehicles monovolum de nou places que ara, per la seguretat sanitària, es limiten de moment a cinc places. Aquest dilluns el van reservar vuit viatgers.