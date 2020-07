Puigcerdà equipa l'antiga plaça Major amb càmeres per evitar les bretolades

La plaça Cabrinetty, on s'estan instal·lant les càmeres de seguretat

La plaça Cabrinetty, on s'estan instal·lant les càmeres de seguretat aj puigcerdà

L'Ajuntament de Puigcerdà està decidit a lluitar contra l'incivisme que des de fa anys afecta carrers i places, especialment durant les nits. Per això ha iniciat aquests dies la segona fase d'instal·lació de càmeres de videovigilància als principals espais de la via pública. En aquesta nova actuació sobre la seguretat veïnal i del mobiliari urbà, el consistori ha previst la instal·lació de sis càmeres de vigilància a la plaça Cabrinetty.

Les càmeres s'han començat a posar aquesta setmana i en els pròxims dies ja estaran operatives. L'actuació, que ha comportat una inversió de 12.400 euros, se suma a les ja realitzades a principi d'any per anar equipant de vigilància remota els principals espais d'oci nocturn de la vila. Així, en una primera fase, el consistori va fixar la instal·lació de càmeres als entorns on es produeixen més bretolades, com ara l'entorn de l'institut Pere Borrell, el Museu Cerdà i la plaça Santa Maria, al centre de l'illa de vianants. En aquest sentit, l'Ajuntament té previst continuar ampliant l'entorn videovigilat en els pròxims mesos amb la instal·lació de més càmeres a, entre d'altres punts, a l'estació de Renfe i l'estany Shierbeck.

El consistori ha aprofitat l'arribada de la xarxa de fibra òptica a la vila per posar les càmeres. La fibra òptica parteix del Museu Cerdà i donarà servei als principals equipaments públics com ara l'Oficina de Joventut, l'Ajuntament, la futura seu de la Policia Local, l'Arxiu Comarcal i l'Oficina de Turisme.

La instal·lació de càmeres de videovigilància ha estat el sistema triat per reforçar la seguretat als carrers en altres pobles de la Cerdanya com ara Bellver, Llívia i Bolvir.