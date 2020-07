La recomanació de confinament frena el turisme a la Cerdanya

La recomanació del Govern de la Generalitat als barcelonins i veïns de la corona urbana de la capital de no desplaçar-se a la segona residència s'ha traduït a la Cerdanya en un ambient turístic a mig gas. La comarca viu aquest tercer cap de setmana de juliol, en el qual el sector hi tenia fixada l'esperança de començar a notar el ple previst per l'agost, amb les segones residències a mig omplir.

Els pobles de la Cerdanya són més plens del que assenyala el seu padró. Això és una evidència a les botigues i supermercats. No obstant això, no registra el ple absolut que els gestors turístics havien previst per aquest segon tram de mes. Les cases d'estiueig s'han obert al voltant del 40% i els hotels no han acabat d'arrancar les reserves. Així, si bé l'entrada a la comarca pel túnel del Cadí va registrar puntes d'afluència alta divendres al vespre, la vall viu un cap de setmana de relativa tranquil·litat A mig matí el Golf de Fontanals registrava una afluència d'aficionats que es pot considerar baixa per un cap de setmana de juliol i alta comparada amb les setmanes de confinament.

De totes maneres, la presència de segons residents i turistes contradient la recomanació de la Generalitat no ha caigut be entre part de la població. Així ho remarcava aquest dissabte la Meritxell, treballadora d'un gran supermercat de la Cerdanya: «el que està passant és molt indignant; no fan cas de les recomanacions i de les prohibicions quan no es podia pujar, i això ens posa en perill els que estem en primera línia». A Puigcerdà els carrers mantenen l'ambient turístic d'estiu sense, però, les aglomeracions i cues per aparcar d'altres temporades.