La Seu torna a posar les parades dels dos mercats ambulants als carrers del centre

La Seu d'Urgell recuperarà aquest dissabte un dels seus ambients més tradicionals: el del mercat al nucli històric. L'Ajuntament ha anunciat que a partir d'aquesta setmana el mercat setmanal que se celebra cada dimarts i dissabte tornarà a ubicar-se a la trama urbana del centre històric de la ciutat.

Així, les parades d'alimentació que des que es va reprendre el mercat a final del mes d'abril passat es van ubicar al passeig Joan Brudieu a fi efecte de complir els criteris extraordinaris de l'estat d'alarma, tornaran a ser al carrer Major i a l'entorn de la catedral de Santa Maria.

Aquest nou canvi d'ubicació del mercat setmanal s'ha pogut activar després que el dia 18 de juny s'aprovés la Resolució SLT 1429/2020 on les mesures extraordinàries de la resolució 720 han quedat relegades, segons ha remarcat el consistori. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, ha defensat la mesura per mantenir el rol dinamitzador del mercat. El mercat ambulant de la Seu d'Urgell, principalment el dels dissabtes, és un punt de trobada històric entre els veïns de la capital alturgellenca, els cerdans de la Batllia i el Baridà i de molts andorrans que hi busquen alimentació fresca a millor preu.