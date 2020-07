El Bisbat d'Urgell reprèn les visites guiades a la catedral de la Seu i el Museu Diocesà

El Bisbat d'Urgell ha anunciat que la catedral romànica de la Seu reprèn les visites guiades «que acosten als visitants les vicissituds de la seva arquitectura, història i principals protagonistes». La visita es farà els mesos de juliol i agost, a partir del proper dilluns dia 20. Les visites se celebraran de dilluns a dissabte a dos quarts d'onze i tindran una durada aproximada d'una hora. El seu preu serà de vuit euros i les conduiran guies de patrimoni titulades, segons ha remarcat el mateix bisbat. El preu de l'entrada també inclou l'accés al Museu Diocesà d'Urgell. La visita ha estat plantejada com una experiència «que ha de permetre als assistents conèixer els detalls i la història de la catedral, del claustre i de l'església de Sant Miquel; així doncs, l'activitat està pensada per facilitar la descoberta directa de l'edifici i de les històries que s'hi amaguen». Per a més seguretat dels visitants, l'entrada i la sortida del recinte es fa per la plaça del Deganat de darrere la catedral.