Puigcerdà descarta reduir el format de la Festa de l'Estany i la suspèn

La barca amb la Vella de l'Estany que cada any se submergeix al final de la festa per tancar l'estiu turístic aj puigerdà

Puigcerdà es va quedar sense l'arrencada cultural i festiva de l'estiu amb la suspensió de la Universitat d'Estiu Ramon Llull, la Setmana Cultural del Roser i la festa major i, finalment, tampoc no tindrà el comiat tradicional de la temporada. Després de moltes setmanes donant-li voltes i després dels nous repunts de la pandèmia a altres comarques del país, l'equip de govern municipal ha decidit suspendre també la Festa de l'Estany.

L'Ajuntament ha suspès la festa en un debat amb les colles locals que preparen les carrosses, les quals ja havien d'encarar la feina anual per preparar les escenografies de la rua. Així, el consistori ha notificat que «la Festa de l'Estany és una de les celebracions que més ens caracteritza com a Vila, és un dels moments més màgics i participatius de l'any, i és possible gràcies a la implicació dels diferents grups de carrossaires i nombroses entitats i associacions de Puigcerdà i de la Cerdanya. Tots teníem ganes de poder-la celebrar, però, tenint en compte les circumstàncies actuals, considerem que el més prudent, sensat i segur és suspendre aquesta festa. Esperem poder-nos retrobar, amb ganes renovades, a la Festa de l'Estany de Puigcerdà 2021». L'equip de govern ha tingut en compte que la Festa de l'Estany té un públic procedent de moltes comarques i que, en haver-se suspès gran part de les festes majors del Pirineu, podia produir un efecte crida que la faria més perillosa pel que fa a possibles contagis. L'Ajuntament també ha refusat buscar un format més reduït de la festa perquè molt probablement en desvirtuaria l'esperit alegre de carrer que la caracteritza.