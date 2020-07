ERC de la Cerdanya estrena etapa amb una nova executiva de concentració

Esquerra Republicana de Catalunya ha renovat l'executiva comarcal a la Cerdanya amb la voluntat de traduir a la vall l'impuls que viu la formació a nivell nacional i, així, mirar de completar l'augment de vots que ha registrat en els últims comicis a la comarca. A nivell intern, el partit vol passar pàgina a la divisió creada arran de la formació del Consell Comarcal amb una nova executiva que inclou representants de Puigcerdà i del govern del mateix Consell.

Així, la nova executiva comarcal està liderada pel regidor de Puigcerdà Àngel Llobell, com a president i responsable de Finances; Montse López com a secretària general; la vicepresidenta segona del Consell Comarcal Cristina Rotellà com a secretària d'Organització; Ramon Surroca com a secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat; Olga Vinyeta com a secretària d'Imatge i Comunicació; la també consellera comarcal Sílvia Bertran com a secretària de Política Municipal; Toni Llord com a secretari d'Acció Política i Iu Rosella com a secretari d'Acció Econòmica.

Àngel Llobell, de 64 anys, directiu de banca de professió per bé que ja jubilat, i geògraf de formació, encara el nou càrrec amb el repte de preparar els pròxims comicis locals perquè «com més municipis de la Cerdanya tinguin candidatura d'ERC, millor».

A nivell intern, Llobell ha apuntat que la voluntat de la nova direcció del partit a la Cerdanya és «passar pàgina dels entrebancs que hem tingut en el passat; la idea és unificar perquè és l'única manera de tenir un partit d'èxit; des de la nova executiva volem que tots els militants s'hi sentin identificats».