Llívia reprèn les visites guiades pels cinc indrets clau en la història local

L'Ajuntament de Llívia ha reprès aquest mes de juliol una de les ofertes turítiques i culturals de la vila: les visites guiades al seu patrimoni històric. Així, el primer dissabte del mes es va reiniciar les visites guiades 'Descobrir Llívia', organitzades pel Museu municipal. La ruta porta per títol 'Les 5 icones de Llívia' i fa un passeig per a les considerades cinc principals icones de la vila: el fòrum romà, el castell, l'enclavament, l'església de Nostra Senyora dels Àngels i el museu i l'antiga farmàcia Esteva. La ruta es podrà fer els dissabtes de juliol així com el divendres dia 31. L'activitat s'inicia és a les deu del matí i el punt de trobada és el museu de Llívia. El preu de la visita són set euros i les entrades es poden comprar al mateix museu i en línia. 'Descobrir Llívia' seguiran al mes d'agost i fins a l'octubre.