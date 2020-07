Lleida anuncia la renovació d'un nou tram de la carretera de Lles

La Diputació de Lleida ha aprovat el projecte per renovar i ampliar un nou tram de la carretera LV-4036 que comunica Martinet de Cerdanya i Lles, a més de quatre poblacions més, Travesseres, Viliella, Músser i Aransa, així com les dues estacions d'esquí nòrdic de Lles i Aransa. El projecte s'ha de començar a executar durant la tardor amb un pressupost d'1,2 milions d'euros.

L'actuació se centrarà en aquesta ocasió en un tram de 2,5 quilòmetres entre els nuclis de Travesseres i Lles, el qual se sumarà al tram nou estrenat l'any 2016. Les obres permetran no tan sols renovar el ferm, actualment molt malmès, sinó també eixamplar el vial. Segons ha explicat l'alcalde de Lles, Dani Olivera, ara la Diputació completarà la fase de licitació i concessió de les obres per tal que comencin durant la tardor i es puguin executar en el termini d'un any, tenint en compte que a l'hivern molt probablement s'hauran d'aturar. Amb això, la previsió és que les obres puguin estar acabades a l'inici del 2022. Les expropiacions dels terrenys que afectarà l'ampliació ja estan executades.

L'alcalde ha explicat que l'Ajuntament ha rebut amb sorpresa i satisfacció la notícia de la Diputació perquè es tracta d'una obra molt esperada i demandada pels veïns. En aquest sentit, Olivera ha remarcat que la part vella de la carretera, sobretot en la part inferior, és «estreta, obsoleta i plena de forats i entrebancs; la renovació és important no tan sols per l'accés sinó també per assegurar el pas de les emergències».

Amb aquesta actuació la carretera quedarà pràcticament renovada en tot el tram entre Travesseres i Lles.