Ger esponja el centre de carrers estrets amb l'ampliació de la plaça Major

Ger renova el centre històric. De la mateixa manera que ho va fer Bolvir fa una dècada, l'Ajuntament de Ger ha posat en marxa un projecte urbanístic que té per objectiu fer més ampli i socialment dinàmic el centre de la població, un entorn urbà de carrers estrets i en pendent. L'actuació parteix de l'enderroc d'un edifici que el consistori ha adquirit al Bisbat a la plaça Major i la posterior ampliació de la mateixa plaça. Els resultats ja són visibles amb efectes tan sorprenents per als veïns com la descoberta d'una nova panoràmica de l'església parroquial.

El projecte té com a objectiu rehabilitar l'edifici de l'antiga rectoria adquirida pel consistori per ubicar-hi una nova sala de dinamització cultural i social del poble, així com la creació d'un nou espai de plaça que permetrà a Ger oferir un centre històric més obert. El nou entorn de plaça serà una zona verda que tindrà com a finalitat esdevenir el nou punt de trobada dels veïns al centre del poble. Aquest entorn donarà accés al també nou local social, el qual tindrà usos tant com a sala d'exposicions com de centre cívic. La nova zona verda tindrà una superfície d'uns 300 metres quadrats, mentre que el local social s'aixecarà en un espai de 100 metres quadrats que completen la finca de l'antiga rectoria. Les obres també permetran eixamplar un dels carrers laterals de la plaça.

El projecte s'executa amb un pressupost de 345.000 euros, dels quals 175.000 provenen d'una ajuda dels Fons Europeus Feder que el Consell Comarcal i altres municipis de la Cerdanya han rebut per a nous projectes culturals. La resta del pressupost l'assumeix el mateix Ajuntament de Ger. Així, com en altres projectes d'aquesta mateixa subvenció, com ara la rehabilitació del teatre d'Alp, durant el segon semestre de l'any ha d'estar executat el 70% de l'obra, de manera que el consistori preveu poder enllestir-lo durant els primers mesos de l'any que ve.

En aquests primers dies d'obres els veïns i visitants ja han pogut copsar la nova fesomia i perspectiva més oberta de tot l'entorn de la plaça Major amb una nova visió de l'església de Santa Coloma i el seu campanar quadrat. La plaça Major de Ger és un dels espais de vida pública del poble gràcies a la seva centralitat en la trama urbana i a la presència de fins a tres establiments de restauració i, a tocar, l'únic comerç del poble.