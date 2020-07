La Seu se suma al Sant Jordi d'estiu al Passeig però avisa que podria tornar a suspendre's

Si res no ho impedeix, i les mesures sanitàries per la pandèmia ho podrien fer, la Seu d'Urgell celebrarà la Diada de Sant Jordi aquest dijous 23 de juliol al passeig Joan Brudieu de nou del matí a vuit del vespre, segons ha anunciat l'Ajuntament. El consistori ha recordat als veïns que aquesta celebració no es va poder fer el 23 d'abril a causa de la situació sanitària i l'aleshores vigent estat d'alarma, i es va traspassar al 23 de juliol. La previsió a la capital alturgellenca fixa que un total de dotze parades s'instal·laran al passeig Joan Brudieu, entre les quals hi haurà quatre llibreries generalistes, quatre llibreries especialitzades, dues floristeries i dues parades d'artesania i complements. El perímetre de cada parada estarà delimitat amb cinta i tanques i es vetllarà pel manteniment de la distància de seguretat, segons ha detallat l'Ajuntament.

Per tal de complir les mesures sanitàries també es marcaran els punts d'accés a l'espai. A cada entrada hi haurà personal de control que prendrà la temperatura dels assistents i facilitarà gel hidroalcohòlic, que també estarà disponible a cada una de les parades. Seguint la normativa de la Generalitat de Catalunya, la mascareta serà obligatòria en tots els espais públics.