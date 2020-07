La Seu d'Urgell reuneix una dotzena de parades de llibres i roses pel Sant Jordi d'estiu

La celebració de Sant Jordi d'estiu a La Seu d'Urgell ha comptat amb una dotzena de parades entre llibres i roses. Per vetllar pel manteniment de la distància de seguretat s'ha delimitat el perímetre del recinte del Passeig Joan Brudieu amb cinta i tanques. Per tal de complir les mesures sanitàries també s'han marcat els punts d'accés a l'espai i a cada entrada hi havia personal de control prenent la temperatura dels assistents i facilitant gel hidroalcohòlic. L'ús de la mascareta a l'espai públic també ha estat l'altra mesura obligatòria més visible. Tant els llibreters com els floristes han qualificat aquesta jornada com "atípica" i han coincidit a destacar que la gent compra per mostrar el seu "suport" als dos sectors. L'afluència de visitants a l'espai de les parades de llibres i roses no ha estat abundant però si constant durant tot el matí.

Els llibreters han apuntat que molta gent no s'havia assabentat de la celebració del Sant Jordi d'estiu. Molts al veure les parades s'han apropat a fullejar llibres i a comprar-ne algun.

Una de les llibreries amb parada al Passeig Joan Brudieu ha apuntat que aquest dijous són tres persones a la parada però el dia de Sant Jordi en són vuit. Només amb aquesta xifra ja s'evidencia el volum de vendes i visitants que han tingut en relació amb un Sant Jordi normal.

Els paradistes han trobat a faltar en aquest Sant Jordi d'estiu els grups d'escolars que sempre animaven i donaven vida a les parades. Molts d'ells tornaven a la tarda amb les famílies a comprar contes i llibres que ja havien mirat durant el matí, han apuntat alguns llibreters.

Des de l'Ajuntament de la Seu s'ha volgut organitzar aquest espai amb parades de llibres i roses per mostrar el seu suport al sector i ajudar-los a tirar endavant.