L'Ajuntament de la Seu ofereix el curs de monitor de lleure en versió en línia

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha anunciat la programació del curs de monitor de lleure, aquest any en modalitat en línia. L'àrea de Joventut ha ofert el curs de monitor de lleure que enguany s'impartirà a distància davant l'actual situació sanitària provocada per la covid-19. El curs es farà del 3 al 24 d'agost a càrrec dels tècnics de l'Escola Forca. El regidor de Joventut, Joan Llobera, ha remarcat que «des de la regidoria, i amb la col·laboració de l'Oficina Jove de l'Alt Urgell, volem continuar sent una comarca referent en la formació dels joves en el lleure. La situació actual no ens atura i per aquest motiu l'oferim en format online». Seguint la normativa vigent de la direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya (DGJ), el curs va dirigit a totes les persones de més de 18 anys que estiguin interessades a formar-se en l'àmbit de l'educació en el lleure. Els alumnes hauran de tenir accés a Internet i ordinador amb altaveus i so.