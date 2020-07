La Cerdanya reprèn i amplia les visites a les esglésies singulars

El Patronat de Turisme de la Cerdanya i el Bisbat d'Urgell han reprès aquest estiu el programa turístic i cultural «Les claus de les esglésies» amb el qual l'any passat van voler donar un nou valor al patrimoni arquitectònic de la vall a partir dels temples més singulars, ja sigui per l'edifici com per les històries que acumulen.

Davant l'èxit que va tenir la proposta en la primera edició, el Patronat està fent aquest mes de juliol una visita per setmana que, en les setmanes del mes d'agost, s'ampliaran a dues a fi efecte de donar resposta a la demanda. El programa ofereix dos itineraris, en els quals es visiten quatre esglésies amb la guia d'una tècnica especialista en el patrimoni del Pirineu. Així, el recorregut de la Solana passa pels temples de Santa Maria d'All, Santa Maria de Quadres, Santa Cecília de Bolvir i Sant Climent de Talltorta, i el recorregut de l'Obaga, per les esglésies de Santa Maria de Talló, Sant Julià de Pedra, Sant Joan Baptista de Riu de Cerdanya i Sant Pere d'Alp. El preu de les visites és de dotze euros i es poden reservar a través de la pàgina web del mateix Patronat. Els trajectes es fan en vehicle particular i cal prendre totes les mesures de seguretat sanitària, com l'ús de mascareta i el manteniment de la distància.