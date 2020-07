Un acord entre els dos estats permet als Mossos operar a l'Alta Cerdanya

Un conveni aprovat entre els governs dels estats espanyol i francès permet des d'aquest mes de juliol que els Mossos d'Esquadra entrin fins a deu quilòmetres a l'interior de l'Alta Cerdanya en el transcurs d'operacions de persecució. Aquesta mesura permet als agents abastar pràcticament tota l'Alta Cerdanya ja que l'existència de Llívia fa que el radi de deu quilòmetres s'ampliï.

Els Mossos d'Esquadra poden creuar la frontera estatal en operacions «en calent» relacionades amb casos, per exemple, d'homicidis, tràfic de drogues o robatoris, i en el supòsit que la urgència de la intervenció hagi fet impossible demanar ajuda prèvia a la Gendarmeria. Una vegada els agents creuin la frontera, però, ho han de comunicar a les autoritats policials de l'Estat francès a fi d'establir una coordinació immediata. En aquest sentit, el conveni també estipula que en el transcurs de les persecucions per l'Estat francès, els agents dels Mossos d'Esquadra estaran obligats a complir la legislació francesa i a seguir les ordres i indicacions dels gendarmes. El conveni, que també s'aplica a la frontera nord de la Val d'Aran en confluència amb l'Arieja, és una extensió de l'acord que des de l'any passat també permet a la policia catalana entrar a les comarques del País Valencià i la Franja de Ponent. En el cas de la Cerdanya, la possibilitat de creuar puntualment la frontera era una reivindicació històrica per part del cos dels Mossos d'Esquadra. Amb aquesta mesura, les autoritats policials consideren que l'entorn fronterer ha de ser més segur i lliure de delictes per l'eliminació de l'efecte barrera que suposava la frontera.