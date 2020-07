La Seu ensenya als veïns com conèixer la ciutat amb una app d'urbanisme local

El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha anunciat l'organització per al pròxim mes d'agost dels tallers «Ecoturisme urbà des del mòbil», que es faran els dimecres, obert a tothom, i els dijous, només per a gent gran. Els dos tallers tenen com a objectiu que els participants descobreixin la natura urbana que hi ha a la Seu, tot visitant espais verds i exemplars emblemàtics que hi ha en diversos racons de la ciutat, a través dels seus mòbils, aprofitant el nou recurs turístic del plànol «La Seu d'Urgell, naturalment», segons ha explicat l'Ajuntament. El taller dels dimecres obert a tothom s'iniciarà el 5 d'agost i finalitzarà el dia 26 d'agost, en horari de deu a dos quarts de dotze del matí. El taller dels dijous, organitzat per a persones de més de 60 anys, començarà el 6 d'agost i s'acabarà el 27 d'agost, en el mateix horari. Tots dos tallers són gratuïts i tindran un màxim de 10 participants cadascun. Cada participant ha de portar telèfon.