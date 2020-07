El departament de Treball obrirà un Punt d'Atenció Permanent del SOC a la Cerdanya

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies obrirà properament un Punt d'Atenció Permanent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) a la Cerdanya, que s'ubicarà a les oficines del Consell Comarcal situades a Puigcerdà.

Aquest Punt d'Atenció desplegarà de manera progressiva tota la cartera de serveis que ofereix el SOC, com són els tràmits relacionats amb la demanda d'ocupació, informació professional i de l'àmbit laboral, orientació professional, informació sobre processos d'acreditació de competències, tramitació de la Renda Garantida Ciutadania o tramitació de documentació diversa. A més, la voluntat del SOC és impulsar acords amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) per garantir també la tramitació de les prestacions.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, es va reunir ahir al migdia a Puigcerdà amb l'alcalde, Albert Piñeira; la presidenta del Consell Comarcal, Roser Bombardó, i el Consell d'Alcaldes de la Cerdanya per tractar l'obertura d'aquest nou Punt d'Atenció Permanent del SOC.

Actualment, les gestions pròpies del Servei d'Ocupació de Catalunya a la comarca de la Cerdanya les assumeix l'Oficina de Treball de Ripoll (Ripollès). L'Oficina de Ripoll sempre ha intentat facilitar alternatives a les persones usuàries de la Cerdanya per evitar desplaçaments innecessaris i la conseqüent despesa de temps que aquests comporten, a través d'una estreta col·laboració amb els organismes públics de la comarca (Consell Comarcal de la Cerdanya, Serveis Socials dels ajuntaments, Oficina d'Atenció Ciutadana), la possibilitat d'alguns tràmits virtuals i també el desplaçament dels tècnics de l'Oficina a la Cerdanya.

Tanmateix, el departament considera imprescindible la ubicació d'un punt d'atenció estable a la comarca –amb la intenció de consolidar-lo com a Oficina de Treball en un futur proper– per garantir l'equitat territorial i, per tant, millorar l'atenció que s'ofereix a la ciutadania.

El SOC i el Consell Comarcal de la Cerdanya treballaran conjuntament en l'adequació dels espais físics per ubicar l'oficina d'atenció presencial amb la previsió que entri en funcionament, com a molt tard, a començament de l'any vinent.