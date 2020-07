Prats construeix un centre social amb botiga per revitalitzar el poble

L'Ajuntament de Prats i Sansor vol revitalitzar el poble facilitant l'activació d'alguns serveis primordials que no té. Per fer-ho no es limitarà a construir un espai social i cultural com fan la major part dels consistoris, sinó que també ha previst obrir una petita botigueta amb servei de bar que eviti l'actual obligació als veïns d'anar a Alp o a Bellver a fer les seves compres diàries.

Durant els primers mesos, la nova botiga municipal de Prats funcionarà amb la contractació d'un treballador per part del mateix Ajuntament. Això és així perquè es tracta d'una experiència pionera de la qual l'equip de govern no té l'evidència que tingui bon resultat. Amb tot, ja ha previst que si el nou establiment té èxit s'activi un contracte públic de concessió del servei per tal que algú l'assumeixi definitivament. L'alcalde de Prats i Sansor, Xavier Picas, ha explicat que la botiga tindrà els productes essencials així com un petit espai de bar perquè la gent del poble hi pugui passar una estona. En aquest sentit, és habitual veure alguns avis del poble asseguts a l'interior de la parada de bus, una caseta de fusta a peu de carretera, per compartir una estona de companyia.

L'alcalde ha remarcat que, precisament, un dels objectius del projecte és que aquests avis disposin d'un espai públic municipal: «ens sap greu veure els avis a la parada del bus tenint, a més, aquest espai en desús». El projecte ja s'ha iniciat amb un pressupost de 25.000 euros. La previsió de l'equip de govern és que estigui enllestit abans d'acabar el mes d'agost. A més de la botiga i el petit bar, el nou centre, que s'està construint als baixos de la casa consistorial, on hi havia hagut l'antiga escola, també tindrà un local social i una biblioteca. Per a aquest espai cultural, l'Ajuntament disposa d'un reduït fons propi de llibres, així com aportacions de particulars i de l'escola, i té previst buscar ajudes públiques per anar equipant-lo de més volums.

Picas ha explicat que un dels grans objectius del projecte és ajudar sobretot els avis: «hem pensat sobretot en la gent gran, que si algun dia els falta alguna cosa han de demanar a algú que els porti a Bellver o a Alp a comprar o bé els ho han d'encarregar; d'aquesta manera, en canvi, hi podran anar ells caminant. La nova botiga municipal tindrà quatre productes bàsics per facilitar la vida al poble». En principi les obres als baixos de la casa consistorial havien d'estar enllestides en els pròxims dies però finalment ho estaran a mig mes d'agost, segons ha previst l'alcalde.

Prats i Sansor té un padró d'habitants d'unes 220 persones en un terme municipal de 6,5 quilòmetres quadrats. El nucli urbà principal, Prats, és al camí entre Bell-ver i Alp, al límit provincial entre Lleida i Girona.