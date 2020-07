El Govern manté l'ajuda als universitaris pirinencs a pesar del confinament viscut

La Generalitat ha obert el termini perquè els joves universitaris del Pirineu i el Solsonès demanin una ajuda econòmica per pagar les despeses de mobilitat i allotjament. Les ajudes podran ser de fins a 2.000 euros. El termini per demanar la subvenció es tancarà el dia 21 d'agost.

Segons estableixen les bases reguladores de les ajudes, els beneficiaris han de complir una sèrie de requisits acadèmics, socials i econòmics. Així, els alumnes han de ser residents a la Cerdanya, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Val d'Aran o el Solsonès.

Igualment, han d'estar matriculats en una universitat del sistema universitari català amb un còmput de 60 crèdits, en el cas de la matrícula per al curs complet, o de 30 crèdits, en el cas de matrícula semestral, per cada semestre, i haver superat el 80 % dels crèdits matriculats el curs anterior o l'últim curs realitzat en els estudis de les branques de coneixement d'arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60 % en el cas dels estudis de les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura, únicament en el cas de les persones sol·licitants que no iniciïn per primer cop estudis universitaris, segons especifiquen les bases. D'altra banda, la família del demandant no pot superar un llindar de renda familiar i de patrimoni, a fi que les ajudes vagin destinades als estudiants més necessitats.

La presentació de la sol·licitud per part dels estudiants s'ha de fer a través del portal web de l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat amb la utilització d'una signatura digital.