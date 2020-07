La Cerdanya viu per segona setmana consecutiva talls en la línia de Movistar

Per segona setmana consecutiva la companyia telefònica Movistar registra una avaria general a la zona de la Cerdanya que deixa sense servei a centenars d'usuaris. La companyia al·lega problemes tècnics i no assegura un termini per solucionar l'avaria, que manté molts clients sense connexió a internet des de dimarts a la tarda sumant ja 24 hores.

Es dona la situació que la setmana passada la mateixa zona al voltant de Bellver de Cerdanya ja es va veure afectada per un tall en el subministrament que va allargar-se des de dijous a la tarda fins divendres al migdia. El tall afecta establiments comercials locals, establiments turístics, particulars i treballadors en règim de teletreball. Des de Movistar han assegurat que tècnics ja són a la zona intentant arreglar el tall, Per bé que no han pogut fixar una hora per l'establiment del servei.