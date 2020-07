Compromís per la Seu insisteix que la ciutat necessita un nou hospital

El grup de Compromís, a l'oposició a l'Ajuntament de la Seu, sosté que la capital alt-urgellenca és a la cua de Catalunya en llits per habitant. La formació ha presentat un estudi en el qual, segons els seus portaveus, es mostren totes les mancances de l'hospital local en nombre de llits, condicions de les instal·lacions i distància amb el centre de referència, i apunta les possibles sortides, amb la construcció d'un nou edifici a l'Horta del Valira. En aquest sentit, el grup de Compromís «insisteix en la creació immediata d'una taula de treball per fer un Pacte de Ciutat per definir el model hospitalari que es vol implementar a la Seu amb els serveis i atenció sanitaris adequats», segons han remarcat els seus responsables.