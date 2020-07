La Seu assumeix la gestió de la Unitat Escolar Compartida des del pròxim curs

L'Ajuntament de la Seu ha acordat assumir la gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida durant el pròxim curs 2020-2021. El ple municipal ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració amb el departament d'Educació de la Generalitat per a la gestió de la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) durant el proper curs acadèmic 2020-2021. La regidora d'Educació de l'Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, ha argumentat que «des de l'Ajuntament fem una nova aposta per l'educació inclusiva assumint la gestió de la UEC per garantir oportunitats de formació a tots els joves. Ha estat un any de treball i negociacions intenses per tal de poder tirar endavant aquest repte». El servei d'atenció educativa complementària s'adreça a l'alumnat d'educació secundària obligatòria d'entre 14 i 16 anys que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació.