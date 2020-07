L'Agrobotiga amplia a l'Alta Cerdanya l'àmbit d'acció en economia social

L'Agrobotiga Cerdanya, que ven productes agroalimentaris locals a partir d'un projecte d'inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, ampliarà el seu catàleg amb aliments produïts a l'Alta Cerdanya. Això serà així gràcies a l'establiment d'un conveni de col·laboració entre la Cooperativa de Treballadors i Usuaris Incorpora'm, amb participació de la Fundació Adis, el Centre d'Ajuda pel Treball Cal Cavaller de l'Alta Cerdanya, el qual també es dedica, des de l'any 1984, a fomentar la inserció laboral de les persones amb necessitats especials.

L'establiment del conveni amb Cal Cavaller neix de la voluntat que el projecte d'Agrobotiga sigui tan comarcal com sigui possible i, alhora, ofereixi el ventall d'alimentació més ampli. Per això, l'acord permetrà oferir productes de forn, com ara pa, elaborat sota els mateixos criteris de sostenibilitat i economia social.

Cal Cavaller és una empresa que actualment dona feina a unes 40 persones en risc d'exclusió social a través de tres accions principals, un establiment d'ajuda al treball, un allotjament i un servei d'acompanyament en la vida social. A nivell laboral, gestiona una bugaderia, una botiga d'alimentació, una pastisseria i un a cuina en diverses poblacions de l'Alta Cerdanya amb la seu social a Enveig. Cal Cavaller dona feina a 27 professionals de l'atenció social i sanitària.

L'Agrobotiga Cerdanya està ubicada al carrer Solana de Puigcerdà, a tocar del carrer Major en el tram superior, en un local que l'Ajuntament de Puigcerdà ha llogat i cedit a la Fundació Adis per tal que porti a terme aquest projecte d'abast comarcal.