Bellver convoca al recinte obert del Parc Central la novena edició de la Fira d'Artesans

Bellver de Cerdanya viu aquest diumenge la novena edició de la Fira d'Artesans i Oficis. L'obertura del recinte firal s'ha previst per a les deu del matí al Parc Central, un espai ampli que assegura als organitzadors el manteniment de les mesures de seguretat sanitària derivades de la pandèmia. Durant tota la jornada es faran demostracions dels oficis i tècniques artesanals per part dels firaires participants. També, durant el matí la Cirquestra amenitzarà l'ambient amb una cercavila. A partir de les dotze Gianni Rodari i Anna Fité oferiran la sessió 'Fem fantasia', i a partir de les sis de la tarda el recinte firal viurà un concert d'Alidé Sans. L'activitat té el suport de l'Ajuntament de Bellver, la Diputació de Lleida, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya sota l'organització del centre de formació artesanal Cal Travesseres de Bellver. Des de l'organització han remarcat l'obligatorietat que tant participants com visitants usin la mascareta i mantinguin la distància.