El Govern prepara una xarxa que posi en contacte els joves de l'Alt Pirineu i França

La Generalitat treballa amb un projecte de coordinació dels joves de totes les comarques dels Pirineus a fi efecte que puguin compartir les iniciatives que funcionen en una vall però que a causa de la distància geogràfica o social no es coneixen a la resta. Aquest és un dels principals reptes que té sobre la taula la nova coordinadora de Joventut de les Terres de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, Lourdes Ravetllat, pallaresa d'adopció i filla de la Cerdanya.

El projecte consisteix a crear una xarxa de coordinació que posi en contacte no tan sols els tècnics de Joventut, sinó també els joves des de la Cerdanya fins a la Vall d'Aran. En aquesta iniciativa, el departament de Joventut també té la intenció d'incloure-hi els joves de les regions franceses limítrofs, com ara l'Alta Cerdanya i l'Arieja. Així, si la situació de la pandèmia ho permet, el Govern s'ha proposat convocar per a la tardor una gran trobada o fòrum de joventut dels Pirineus. Si la pandèmia ho requereix, però, la trobada també podria ser virtual. Ravetllat, de 39 anys i mestra de professió, ha explicat que «als Pirineus tenim realitats molt diferents en cada comarca i la nostra voluntat és posar-les en comú i fer xarxa. De moment estem treballant molt en aquesta línia a través de les noves tecnologies a causa de la situació, però, tant bon punt puguem, mirarem de fer trobades». Ravetllat, filla d'Urús i establerta des de fa anys al Pallars Sobirà, ha explicat que l'objectiu general és portar a cada comarca els projectes i les iniciatives que tenen bons resultats en les altres. En aquest sentit, remarca que un dels seus objectius com a coordinadora de l'Alt Pirineu és acostar joves de comarques que actualment viuen molt d'esquena, com ara la Cerdanya i l'Alt Urgell o els Pallars i la Vall d'Aran, amb els ports del Cantó i de la Bonaigua com a bar-reres geogràfiques. Ravetllat afegeix que «ara fins i tot estem fent un treball transfronterer amb França tant per la part de Girona com per la del Pallars; hi estem en contacte». Un dels aspectes sobre els quals vol treballar el departament és el de la mobilitat, la qual resulta definitiva a l'hora de connectar les comarques. En aquest sentit, Ravetllat remarca que «al final hi ha una sèrie de característiques i àmbits de treball que són comuns en tots els joves dels Pirineus». El departament també vol abordar temes com la formació, l'habitatge i el mercat laboral.