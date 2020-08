La Cooperativa Incorpora'm tramita la catalogació de centre especial de treball

La Cooperativa de Treballadors i Usuaris Incorpora'm, que amb la participació de la Fundació Adis d'Ajuda a les persones amb discapacitat de la Cerdanya gestiona, entre altres projectes, la nova agrobotiga de productes locals, està en tràmits d'esdevenir els pròxims mesos centre especial de treball reconegut per la Generalitat.

La catalogació per part de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Cooperativa com a centre especial de treball permetrà a aquest nou projecte d'inserció social i laboral de la Cerdanya estabilitzar-se econòmicament i assegurar-se el futur. En el moment que el Govern ho aprovi, aportarà el 50% del sou de les persones amb discapacitat, una bonificació sobre l'aportació a la Seguretat Social i un percentatge també dels sous dels professionals que fan el seguiment i la formació de les persones que formen part del projecte, com ara monitors i psicòlegs. Fins ara és la Fundació Adis qui assumeix aquestes aportacions.

Segons ha explicat la responsable de la cooperativa, Esther Dalmau, la previsió és que abans que acabi aquest mateix any el Govern pugui aprovar la designació com a centre especial de treball. En aquest sentit, aquests dies la cooperativa està complimentant els últims tràmits davant el departament per assolir el reconeixement. Actualment la cooperativa està formada per disset socis i dotze treballadors de tota la Cerda-nya, de manera que porta a terme una tasca completament comarcal. La Cooperativa Incorpora'm tanca el cicle a la Cerdanya pel que fa a la formació i integració sociolaboral de la Fundació Adis. Tant és així que Incorpora'm du a terme una feina d'inserció en quatre grans branques, amb l'Agrobotiga, els serveis d'econeteja, els de distribució de publicitat i el servei d'integració laboral en empreses de la comarca.

Dalmau esmenta que els responsables d'Adis i la mateixa Cooperativa Incorpora'm han explicat al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en el transcurs d'una visita a Puigcerdà, la realitat del seu treball i la tramitació d'aquesta demanda i, segons remarca, la bona predisposició per part del mateix conseller d'atorgar-la. L'assoliment d'aquesta catalogació també permetrà a la Cooperativa accedir a un nou suport logístic i tècnic.

L'Agrobotiga Cerdanya està oberta des d'aquest mes de juliol al carrer Solana del centre de Puigcerdà.