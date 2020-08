La Diputació de Lleida deixa per a l'any que ve la 32a edició del premi Pica d'Estats

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha acordat no convocar el 32è premi turístic internacional Pica d'Estats de premsa, ràdio, televisió i internet per a aquest any 2020 i traslladar la nova convocatòria del guardó de cara a l'any vinent, a causa de la pandèmia sanitària. Segons ha informat el mateix Patronat, l'excepcionalitat provocada per la Covid-19, a partir del 14 de març es va reduir al mínim l'activitat de la premsa turística i es van suspendre tots els viatges de premsa a les comarques de Lleida, tant en l'àmbit estatal com internacional. En aquest sentit, fins al mes de juliol no s'han pogut començar a reprendre de manera gradual alguns dels viatges de premsa programats a la demarcació, però aquesta situació ha repercutit en la dinàmica de producció de treballs periodístics enfocats a la promoció del territori en l'àmbit turístic, motiu pel qual s'ha considerat avinent no fer la convocatòria del 32è premi turístic per a aquest any 2020 i traslladar-la a l'any vinent. La nova convocatòria del certamen, que correspondrà a l'edició 32 del premi periodístic internacional Pica d'Estats, estarà oberta a la participació de tots els treballs publicats o emesos des del 19 d'octubre del 2019 fins a la data de la nova convocatòria.