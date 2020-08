ERC renova l'executiva de l'Alt Urgell amb el repte de ser a tots els consistoris

La delegació de l'Alt Urgell d'Esquerra Republicana ha renovat l'executiva comarcal, la qual queda presidida per Elisa Farré Torra i formada per Carme Lostao com a secretària d'Organització, Jaume Bertran com a secretari de Finances, Gemma Orrit com a secretari d'Imatge i Comunicació,

Àngela Tarrés com a secretària de la Dona, Jordi Sala com a secretari de Política Municipal, Francesc Jordana c0m a secretari de Ciutadania, Antoni Casanovas com a secretari de Transició Ecològica, i Miquel Caminal com a secretari d'Acció Política.

Segons ha comunicat el partit, Elisa Farré Torra, nascuda a Vall-fogona de Balaguer fa cinquanta-tres anys, actualment ocupa el càrrec de directora de l'Oficina de Treball de l'Alt Urgell i és llicenciada en ciències polítiques i sociologia i diplomada en biblioteconomia i documentació. L'objectiu de la nova executiva és fer créixer el projecte d'ERC i aconseguir representació a tots els municipis.