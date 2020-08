Compromís per la Seu ofereix suport administratiu per tramitar ajudes

El grup polític de Compromís per la Seu ha posat a disposició de la població un servei de suport administratiu al seu local de la plaça del Carme. Segons el partit, aquest nou servei ha permès fins ara que més de mig centenar de persones de la Seu i comarca hagin pogut tramitar amb èxit la sol·licitud de les ajudes.

El servei funciona amb cita prèvia per garantir les mesures de prevenció en salut i amb una durada de fins a una hora i mitja per persona. El regidor socialista Joan Barrera ha argumentat que la decisió d'oferir aquest servei a la població més vulnerable respon a la voluntat de «complir amb allò pel que estem en política la gent de Compromís: per millorar la vida de les persones».