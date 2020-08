Torre del Veguer planta 4.000 ceps més a Bolvir per doblar la producció cerdana

El canvi climàtic que situa a cada vegada més alçada el clima mediterrani propici per a la plantació de vinyes aporta a la Cerdanya un nou rol en el món de la producció de vins i caves. El celler Torre del Veguer, un dels primes a apostar per la plana cerdana, ha plantat nous ceps de les varietats negres i blanques adaptades a les condicions meteorològiques de la Cerdanya i ha anunciat l'objectiu de doblar la producció en tres anys.

Torre del Veguer, un celler familiar originari del Garraf, va arribar a la Cerdanya l'any 2008 buscant l'experimentació amb vinyes d'alçada per contrarestar l'efecte del canvi climàtic. Les dificultats extremes del conreu de la vinya al Pirineu en comparació de la que es fa a tocar del mar va empènyer els seus responsables a batejar la plantació de Bolvir com a Vinya Heroica. A partir de la plantació de varietats de raïm riesling i pinot noir, el celler ha comercialitzat el vi Llum del Cadí. Ara l'empresa ha decidit apostar per l'ampliació dels prats conreats amb una segona vinya que els pròxims anys serà de 5,5 hectàrees. El director de Torre del Veguer, Joaquim Gay de Montellà, ha explicat que «l'èxit assolit amb els darrers vins ens anima a continuar apostant per una zona que creiem que té un gran potencial».

Segons han explicat responsables de Torre del Veguer, actualment la gamma de vins Llum del Cadí es compon del vi blanc jove de raïm riesling, que suma vuit edicions amb l'anyada del 2018, i del vi negre de pinot noir, amb pas per fusta, que aviat estrenarà l'anyada 2018. Des del 2016 Torre del Veguer té certificat de producció 100% Ecològics Certificats i, des del 2018, també el segell Vegà.