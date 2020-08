L'escola Jordi Pere Cerdà corre perill de tancar per suspensió de pagaments

L'escola catalana Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, a l'Alta Cerdanya, corre risc de tancar. La falta d'ajudes públiques i les dificultats econòmiques arrossegades els últims anys ha obligat l'Associació Catalana i Multilingüe Jordi Pere Cerdà, que la gestionava fins ara, a presentar suspensió de pagaments. Amb tot, però, l'escola podria continuar per l'empenta d'una nova associació formada per pares d'alumnes.

L'escola Jordi Pere Cerdà de Sallagosa, hereva des del 2012 de l'antiga Bressola de Càldegues i que garanteix l'ensenyament en català a l'Alta Cerdanya, té actualment vint alumnes inscrits per al nou curs. En aquest sentit, la directora, Patricia Llorca, ha explicat que «la situació és que hi ha un grup de pares que està intentant obrir l'escola el curs que ve i depenen de si hi ha prou inscripcions o no, però en principi el projecte continua». La directora ha apuntat que amb una xifra de 30 alumnes, d'entre dos i deu anys, l'escola podria continuar amb plenes garanties educatives. La voluntat de Llorca és començar el curs el setembre: «Hem de decidir si obrim amb aquests vint alumnes o si esperem si tenim deu matrícules més».

Segons la directora, els problemes de finançament del projecte es deuen al fet que «les ajudes venen quan venen i sempre hi ha hagut una tensió de tresoreria perquè depenem molt de les ajudes; a la Cerdanya no es pot fer una escola amb les mensualitats que requereix una escola d'aquest tipus, ni l'Alta ni la Baixa tenen un poder adquisitiu prou alt per no dependre de les ajudes públiques. Ha arribat a un punt en què la situació ha estat insostenible».

Per la seva banda, la mestra i antiga directora Sònia Ferraro ha explicat que ara per ara l'equip docent no cobra ni té accés a la prestació d'atur. En aquest sentit, ha remarcat que tampoc no tenen cap informació clara del futur del centre ni dels nous moviments per salvar-lo, ja sigui amb el mateix nom, amb un altre, amb el mateix equip docent o un de renovat. Davant aquest escenari, Ferraro ha lamentat que pel que consta a l'equip de professors, «en principi l'escola al setembre ja no obrirà» perquè així els ho van dir en la carta de cessament d'activitats de l'antiga associació. La professora ha recordat que el projecte educatiu, creat el 2012 sota la base d'un ensenyament amb el català com a llengua vehicular, no ha estat mai en qüestió.