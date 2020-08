L'Alt Urgell denuncia actes d'incivisme i consum d'alcohol en rius i espais naturals

Els alcaldes de l'Alt Urgell han demanat ajuda al cos de Mossos d'Esquadra i al d'Agents Rurals per frenar la proliferació de festes amb consum d'alcohol a la via pública i en espais naturals, segons ha alertat el Consell Comarcal. La problemàtica afecta de manera especial les zones de bany, on també s'ha registat un augment del nombre de persones que es banyen en trams de rius no autoritzats per a aquests usos.

La problemàtica s'ha debatut en l'última reunió del Consell d'Alcaldes, amb la presència dels màxims representants de Mossos d'Esquadra i Agents Rurals a la comarca, Josep Anton Rodríguez i Alfons Picazo. Segons ha explicat l'òrgan comarcal, tant els alcaldes com el representant del cos policial han expressat la seva esperança que les sancions que acaben de ser aprovades pel Govern de la Generalitat pel consum d'alcohol a l'espai públic, que oscil·len entre els 3.000 i els 15.000 euros, tinguin efectes dissuasius i, en conseqüència, aquests tipus de festes vagin a la baixa els pròxims dies.

Pel que fa a l'increment de ba-nyistes en trams de rius no autoritzats, alguns alcaldes han lamentat la massificació de determinats indrets, que en molts casos va acompanyada d'actes incívics, com ara la destrucció dels senyals que indiquen la prohibició del bany, l'abandonament de deixalles o fins i tot actituds que han pogut provocar alteracions de la convivència entre els ba-nyistes.

El representant de Mossos d'Esquadra confia que la incorporació de nous agents permetrà més vigilància. Els alcaldes també han demanat més agents rurals a la consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà.